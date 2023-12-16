Недавно авторитетное издание ESPN опубликовало обновленный рейтинг. Украинского боксера Василия Ломаченко эксперты поставили на 1 место в легком дивизионе, а Стивенсона – на третье
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Это очень возмутило чемпиона WBC Шакура Стивенсона. Американец еще ни разу не терпел поражений в своей карьере.
По мнению "Бесстрашного", Ломаченко избегает встреч с ним, а потому его постоянно признают лучшим.
Для них Лома – Бог, но чувак даже не подерется со мной. Они не могут придумывать это дерьмо,
– написал Стивенсон в своем твиттере.
- Напомним, что Василий Ломаченко свой последний бой провел в мае 2023 года против абсолютного чемпиона мира Дэвина Хейни. Американский боксер одержал довольно спорную победу.
- После этого Хейни сменил весовую категорию и освободил чемпионские пояса.
- Титул WBC достался Стивенону, а WBA – Джервонте Дэвису. За пояс IBF сразятся Василий Ломаченко и Джордж Камбосос.