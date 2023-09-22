В прошлом году разошлась одна из самых звездных пар в футбольном мире. После 11 лет гражданского брака эксзащитник Барселоны Жерар Пике и известная поп-певица Шакира объявили о прекращении отношений.

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Колумбийка обвиняет футболиста в измене с известной моделью Кларой Чиа. Кроме этого, Шакира публично устраивала скандалы с мамой Пике и записывала синглы о разрыве с Жераром.

Как выяснилось, прекращение этих отношений далось нелегко Шакире. 46-летняя звезда рассказала о том, как чувствует себя в жизни без Жерара Пике.

Я прошла несколько этапов: отрицание, гнев, боль, разочарование, снова гнев, снова боль. Сейчас я на стадии выживания. Я верила в Пике. Моими приоритетами был мой дом, моя семья и я имела мечту, что мы будем жить вместе, пока смерть не разлучит нас. Этого я хотела для себя и своих детей, но этого не случилось. Я была отдана Пике и семье. Мне было очень тяжело заниматься профессиональной карьерой в Барселоне. Мне пришлось ждать, пока планы будут совпадать или кто-нибудь сможет прийти. Я не могла оставить своих детей и просто уйти куда-нибудь, чтобы заниматься музыкой за пределами своего дома,

– призналась Шакира.

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Отметим, что пара познакомилась на чемпионате мира-2010. Колумбийка тогда снимала клип "Waka Waka", ставший гимном Мундиаля в ЮАР. Участие в нем принял и Жерар Пике, впоследствии выигравший этот ЧМ.

За это время у пары родилось двое сыновей – Милан и Саша. Недавно же СМИ приписали Шакири отношения с известным баскетболистом Джимми Батлером.