Минулого року розійшлась одна з найзірковіших пар у футбольному світі. Після 11 років цивільного шлюбу ексзахисник Барселони Жерар Піке та відома поп-співачка Шакіра оголосили про припинення відносин.

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Колумбійка звинувачує футболіста у зраді із відомою моделлю Кларою Чіа. Окрім цього, Шакіра публічно влаштовувала скандали із мамою Піке та записувала сингли про розрив із Жераром.

Як виявилось, припинення цих відносин далось нелегко Шакірі. 46-річна зірка розповіла про те, як почуває себе у житті без Жерара Піке.

Я пройшла кілька етапів: заперечення, гнів, біль, розчарування, знову гнів, знову біль. Зараз я на стадії виживання. Я вірила в Піке. Моїми пріоритетоми був мій дім, моя сім’я і я мала мрію, що ми житимемо разом, допоки смерть не розлучить нас. Цього я хотіла для себе і своїх дітей, але цього не сталося. Я була віддана Піке та сім'ї. Мені було дуже важко займатися професійною кар'єрою в Барселоні. Мені довелося чекати, поки плани будуть співпадати або хтось зможе прийти. Я не могла залишити своїх дітей і просто піти кудись, щоб займатися музикою за межами свого дому,

– зізналась Шакіра.

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Відзначимо, що пара познайомилась під час чемпіонату світу-2010. Колумбійка тоді знімала кліп "Waka Waka", який став гімном Мундіаля у ПАР. Участь у ньому взяв і Жерар Піке, який згодом виграв той ЧС.

За цей час у пари народилось двоє синів – МІлан та Саша. Нещодавно ж ЗМІ приписали Шакірі стосунки із відомим баскетболістом Джиммі Батлером.