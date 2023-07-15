Звездную пару заметили уже на нескольких свиданиях. Вероятный роман Шакиры начался спустя почти год после того, как она рассталась с Пике.

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Новый роман Шакиры

46-летнюю певицу не смущает большая разница в возрасте со звездой НБА, которому исполнилось 33 года. Шакира продолжает встречаться с Батлером, проводя в его компании досуг.

"Джимми заставляет Шакиру улыбаться, она чувствует себя счастливой, проводя с ним время. Они знакомы совсем недолго и совсем недавно начали следить друг за другом на социальных сетях", – говорится в сообщении инсайдера.

Отметим, что в мае Шакира вместе с двумя сыновьями переехала в Майами. Тогда же певица посетила игру Майами Хит, за который играет Батлер. А баскетболист поставил "лайк" под ее выступлением, которое она опубликовала в Instagram. Кстати, дети Шакиры являются поклонниками спортсмена.

Напомним, что Шакира и 36-летний Пике развелись в июне 2022 года после более чем 10 лет совместной жизни. У пары есть двое сыновей: 9-летний Милан и 7-летний Саша. Однако даже дети не спасли их отношения.