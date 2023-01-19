Колумбийская певица решила продемонстрировать свои детективные решения сполна. Чтобы узнать о неверности Пике ей понадобилось только банка с вареньем.
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Когда Шакира вернулась из путешествия, она увидела в холодильнике открытую банку с клубничным вареньем. Вроде бы ничего особенного, но певица сразу бросилась в раздумья. Дело в том, что ни Пике, ни дети пары не полюбят есть клубничное варенье. Именно таким образом Шакира и узнала, что в доме подумал кто посторонний. Также ранее в интернете гуляли фото, подтверждающие пребывание любовницы Пике в его доме еще до разрыва с Шакирой.
Образ Шакиры вылился в новой песне певицы
- В своем музыкальном клипе Te Felicito певица намекает на предательство футболиста. Колумбийка спела, что она стоит двух 22-летних, намекнув на новый интерес Пике. Также она обвинила Жерара в том, что он променял Ferrrari на Renault Twingo или Rolex на Casio.
- Пике в свою очередь демонстрировал себя в часах Casio. Также футболист был замечен за рулем Renault Twingo.