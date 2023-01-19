Детектив от Шакиры: как певица раскрыла измену Пике за обычной банкой

Разрыв между колумбийской певицей Шакирой и испанским футболистом Пике набирает обороты. На этот раз вылезли слухи о том, как Шакира догадался об измене.

Колумбийская певица решила продемонстрировать свои детективные решения сполна. Чтобы узнать о неверности Пике ей понадобилось только банка с вареньем.

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Когда Шакира вернулась из путешествия, она увидела в холодильнике открытую банку с клубничным вареньем. Вроде бы ничего особенного, но певица сразу бросилась в раздумья. Дело в том, что ни Пике, ни дети пары не полюбят есть клубничное варенье. Именно таким образом Шакира и узнала, что в доме подумал кто посторонний. Также ранее в интернете гуляли фото, подтверждающие пребывание любовницы Пике в его доме еще до разрыва с Шакирой.

Образ Шакиры вылился в новой песне певицы