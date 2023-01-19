Колумбійська співачка вирішила продемонструвати свої детективні рішення сповна. Аби дізнатись про невірність Піке їй знадобилася лише банка з варенням.

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Коли Шакіра повернулася з подорожі, вона побачила у холодильнику відкриту банку з полуничним варенням. Ніби нічого особливого, але співачка відразу кинулась у роздуми. Діло в тім, що ні Піке, ні діти пари не полюблять їсти полуничне варення. Саме таким чином Шакіра і дізналась, що у будинку подумав хтось сторонній. Також раніше в інтернеті гуляли фото, які підтверджували перебування коханки Піке у його будинку ще до розриву з Шакірою.

Образа Шакіри вилилась у новій пісні співачки