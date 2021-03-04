Легендарный баскетболист Шакил О'Нил оказался в больнице после того, как принял участие в рестлинг-шоу All Elite Wrestling.

Во время одной из драк на шоу Шакил О'Нил стоял за канатами. Именно в то время на него налетел соперник, который отлетел от канатов напротив.

Примечательно Карпаты подписали игрока, который принадлежал Барселоне, а сам мог оказаться в Реале, ПСЖ и Челси

Они оба упали за пределы ринга на стол, который там стоял. От удара стол разломился.

После этого падения Шакил О'Нил не сумог подняться. Его пришлось госпитализировать.

Видео момента падения Шакила О'Нила на стол

Please send our condolences to the tables #AEWDynamite pic.twitter.com/OFY9v94zWw — All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) March 4, 2021

Стоит добавить, что рост Шакила О'Нил – 2 метра и 16 сантиметров. Поэтому, чтобы положить его на носилки, медикам пришлось подогнуть ноги.

В каком состоянии он был госпитализирован – не сообщается.

Для О'Нила этот поединок стал дебютным в промоушене. Однако, это был не первый рестлерский опыт бывшего баскетболиста. До этого он в 2016 году провел бой на шоу Wresrlemania 32.