Легендарний баскетболіст Шакіл О'Ніл опинився в лікарні після того, як взяв участі у реслінг-шоу All Elite Wrestling.

Під час однієї з бійок на шоу Шакіл О'Ніл стояв за канатами. Саме в той час на нього налетів суперник, який відлетів від канатів навпроти.

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Вони обоє впали за межі рингу на стіл, який там стояв. Від удару стіл розламався.

Після цього падіння Шакіл О'Ніл не зумів піднятися. Його довелося госпіталізувати.

Відео моменту падіння Шакіла О'Ніла на стіл

Please send our condolences to the tables #AEWDynamite pic.twitter.com/OFY9v94zWw — All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) March 4, 2021

Варто додати, що ріст Шакіла О'Ніл – 2 метри та 16 сантиметрів. Тож щоб покласти його ноші, медикам довелося підігнути його ноги.

У якому стані його госпіталізували – не повідомляється.

Для О'Ніла цей поєдинок став дебютним у промоушені. Однак, це був не перший рестлерский досвід колишнього баскетболіста. До цього він у 2016 році провів бій на шоу Wresrlemania 32.