Футбольный клуб Карпаты (Галич-Бурштын) объявил о подписании соглашения с 21-летним аргентинским полузащитником Лукасом Патанелли. В свое время за ним наблюдали немало европейских грандов.

Для клуба из Галича это первый легионер в истории. Однако по его подписанию есть немало вопросов. Примечательно Директор Карпат назвал сумму, сколько стоит провести матч на "Арене Львов" Полузащитнику 21 год, однако контракт с Карпатами стал для него первым на профессиональном уровне (так указано в сообщении). Это выглядит довольно странно, учитывая, что в таком возрасте футболисты с такой "историей" должны иметь уже первый профессиональный контракт. При этом до этого он выступал за молодежные команды аргентинского клуба Велес Сарсфилд, который покинул в прошлом году. В новости о подписании соглашения с игроком, клуб пишет "как пишут СМИ, в 2016 году 50% прав на него за 4 миллиона евро выкупила Барселона, опередив Реал, ПСЖ, Челси и Порту. Лукаса тогда называли новым Месси – из-за блестящей техники, фантастической левой ноги и невысокого рост". И действительно, в 2016 году Bleacher Report писали о таком факте. А в 2015 году игрок даже был в Мадриде, ведь им интересовался Реал. Об этом писала Marca. Правда за Барселону ему так и не удалось сыграть. Да и в структуру клуба он не попал, оставшись в Аргентине. А после 2016 года о нем ничего не было слышно. Тем удивительнее после этого всего выглядит его переход в украинскую команду, которая играет во Второй лиге. Перед тем Патанелли был на просмотре в львовской Руси. Но соглашение с клубом так и не подписал.