В матче регулярного чемпионата НХЛ между Миннесотой и Сент-Луисом произошел довольно необычный эпизод. После броска, шайба застряла в маске голкипера хозяев Кэма Тальбо.

Эпизод произошел во втором периоде, когда Миннесота была впереди. Защитников "блюзменов" Джастин Фолк решился на дальний и мощный бросок. Но шайба в ворота так и не влетела. Голкипер Кэм Тальбо тоже не отразил ее блокером и не поймал.

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Оказалось, что шайба попала в защитную маску голкипера. И застряла там.

Ее сразу не смогли достать. Кроме того, арбитрам пришлось остановить игру, чтобы убедиться, что ее можно продолжить безопасно для голкипера. Его маску проверили на скамье запасных.

Игру все-таки продолжили, а Тальбо и дальше стоял в воротах. Этот матч он закончил для себя "насухо", а Миннесота победила 2:0.

Видео попадания шайбы в защитную маску голкипера