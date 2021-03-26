У матчі регулярного чемпіонату НХЛ між Міннесотою та Сент-Луїсом стався доволі незвичний епізод. Після кидка, шайба застрягла в масці голкіпера господарів Кема Тальбо.

Епізод стався у другому періоді, коли Міннесота була попереду. Захисників "блюзменів" Ддастін Фолк наважився на дальній та потужний кидок. Але шайба у ворота так і не влетіла. Голкіпер Кем Тальбо теж не відбив її блокером та не піймав.

Нагадаємо У Росії помер хокеїст Тимур Файзутднінов, якому під час гри шайба влучила в голову: відео

Виявилося, що шайба влучила в захисну маску голкіпера. І застрягла там.

Її одразу не змогли дістати. Окрім того, арбітрам довелося зупинити гру, щоб переконатися, що її можна продовжити безпечно для голкіпера. Його маску перевірили на лаві запасних.

Гру таки продовжили, а Тальбо і далі стояв у воротах. Цей матч він закінчив для себе "насухо", а Міннесота перемогла 2:0.

Відео влучання шайби в захисну маску голкіпера