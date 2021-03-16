В России от полученных во время матча травм умер 19-летний хоккеист Тимур Файзутдинов. Во время игры ему в голову попала шайба.

Тимур Файзутдинов получил травму 12 марта в Ярославле в игровом моменте матча молодежных команд Динамо и Локо. В игровом эпизоде шайба попала ему в голову.

Напомним Российский хоккеист ударил головой об лед потерявшего сознание соперника: видео

От удара Файзутдинов упал на лед, держась за голову.

Видео момента с попаданием шайбы в голову Тимуру Файзутдинову

Игрок сразу был госпитализирован. Он находился в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь три дня. Однако состояние и в дальнейшем было критическое и положительной динамики не было.

Во вторник, 16 марта, стало известно, что Тимур Файзутдинов умер в больнице.