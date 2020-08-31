Итальянский "Наполи" выбыл из борьбы за защитника "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко. Неаполитанцы решили приобрести другого футболиста.

Как сообщает журналист RAI Чиро Венерато, "Наполи" договорился о трансфере защитника "Арсенала" Сократиса Папастатопулос. Об этом пишет TuttoNapoli.

Кстати Российский "Локомотив" хочет купить игрока сборной Украины Матвиенко, – итальянские СМИ

Почему "Наполи" отказался от Матвиенко

По информации источника, "Наполи" предпочел 32-летнего грека, поскольку хотел подписать опытного игрока.

В лице Папастатопулоса "Наполи" рассчитывает укрепить оборону.

Сообщается, что переход обойдется "Наполи" в 4,5 миллиона евро. Зарплата Папастатопулоса составит 2,5 миллиона евро в год. Контракт рассчитан на 3 сезона.

"Шахтер" требовал за Матвиенко 15 миллионов евро

По информации СМИ, "Шахтер" согласился продать Матвиенко в "Наполи" за 15 миллионов евро с бонусами.

Хотя еще зимой дончане просили у "Арсенала" за Николая – около 30 миллионов евро.

По данным специализированного портала Transfermarkt, цена Матвиенко составляет 4 миллиона евро, а его контракт с "горняками" рассчитан до лета 2021 года.