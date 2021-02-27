В воскресенье, 28 февраля, Шахтер и Заря сыграют в центральном матче 16 тура УПЛ. В Украине этот поединок можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Шахтер – Заря: где смотреть

В Украине матч Шахтер – Заря покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция начнется в 16:55, сам матч – в 17:00.

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Перед этим на канале в 16:30 выйдет программа "Тур ONLINE", в которой эксперты и приглашенные гости будут разбирать аспекты игры до матча. А уже после игры обсудят главные моменты противостояния.

Смотреть онлайн матч Шахтер – Заря можно на платформе Oll.tv. Просмотр матча доступен в нескольких пакетах – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), либо же "xtra sport oll inclusive" (189 гривен в месяц). Однако стоит отметить, что в первый пакет входят лишь каналы "Футбол 1/2/3".

Во второй также включили Setanta, Eurosport и xsport. И эти пакеты идут как дополнительные. Зато пакет "xtra sport oll inclusive" содержит не только все эти каналы, но и премиальные каналы, тематические кинозалы и культовые сериалы.