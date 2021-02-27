У неділю, 28 лютого, Шахтар та Зоря зіграють у центральному матчі 16 туру УПЛ. В Україні цей поєдинок можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Шахтар – Зоря: де дивитися

В Україні матч Шахтар – Зоря покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція розпочнеться о 16:55, сам матч – о 17:00.

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Перед цим на каналі о 16:30 вийде програма "Тур ONLINE", у якій експерти та запрошені гості розбиратимуть аспекти гри до матчу. А вже по закінченні гри обговорять головні моменти протистояння.

Дивитися онлайн матч Шахтар – Зоря можна на платформі Oll.tv. Перегляд матчу доступний у декількох пакетах – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць). Однак варто відзначити, що у перший пакет входять лише канали "Футбол 1/2/3".

У другий також включили Setanta, Eurosport та xsport. І ці пакети йдуть як додаткові. Натомість пакет "xtra sport oll inclusive" містить не лише всі ці канали, але й преміальні каналів, тематичні кінозали та культові серіали.