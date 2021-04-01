Донецкий Шахтер во время подписания соглашения с двумя футболистами воспользовался услугами посредников. За это руководство "горняков" заплатило 3,35 миллиона евро.

Шахтер летом 2018 года купил защитника Додо за 2 миллиона евро (данные Transfermarkt). А уже летом 2020 года переподписал с игроком новое соглашение на пять лет. Вот только на этот раз за подписание соглашения посредник получил от Шахтера 3 миллиона евро. Такие данные приводит Украинская ассоциация футбола в своем отчете о деятельности посредников.

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Подписание нового соглашения с игроком может свидетельствовать о попытке Шахтера уберечься от потери футболиста по дешевке. Ведь в новом соглашении руководство клуба могло заложить значительно большую клаусулу – отступные при продаже футболиста. Додо после перехода в Шахтер резко прибавил в мастерстве, а потому и цене. И теперь защитник оценивается в 18 миллионов евро

Еще 350 тысяч евро Шахтер заплатил посредникам за переподписание соглашения с Маркосом Антонио. При этом с полузащитником подписали новое соглашение через год после его перехода.

Услугами посредника воспользовался и футболист "горняков" в переговорах с клубом – нападающий Жуниор Мораес. Но в документах официально указано, что за эту услугу ничего не платили.