Шахтер заплатил 3,35 миллиона евро посредникам за подписание соглашения со своими игроками
Донецкий Шахтер во время подписания соглашения с двумя футболистами воспользовался услугами посредников. За это руководство "горняков" заплатило 3,35 миллиона евро.
Источник:УАФ
Шахтер летом 2018 года купил защитника Додо за 2 миллиона евро (данные Transfermarkt). А уже летом 2020 года переподписал с игроком новое соглашение на пять лет. Вот только на этот раз за подписание соглашения посредник получил от Шахтера 3 миллиона евро. Такие данные приводит Украинская ассоциация футбола в своем отчете о деятельности посредников.
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Еще 350 тысяч евро Шахтер заплатил посредникам за переподписание соглашения с Маркосом Антонио. При этом с полузащитником подписали новое соглашение через год после его перехода.
Услугами посредника воспользовался и футболист "горняков" в переговорах с клубом – нападающий Жуниор Мораес. Но в документах официально указано, что за эту услугу ничего не платили.
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