Шахтер вышел в 1/8 финала Лиги Европы: кто потенциальные соперники и когда жеребьевка

Донецкий Шахтер сумел преодолеть 1/16 финала Лиги Европы Теперь команда сыграет в 1/8 финала.

В 1/16 финала Лиги Европы Шахтер сыграл против французского Ренна. В первом матче команда дома победила 2:1. А на выезде основное время закончилось со счетом 1:0. Поскольку по сумме двух матчей была ничья, командам пришлось играть дополнительное время. Там сначала Ренн забил гол, а на 119-й минуте защитник хозяев поля срезал мяч в свои ворота. Так что дело дошло до серии пенальти. И там три удара соперника отразил Трубин, который и принес победу "горнякам"

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Теперь команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы. И известно, кто их потенциальные соперники на этой стадии турнира.

В этом сезоне в Лиге Европы победители групп выходили сразу в 1/8 финала. Зато команды, занявшие вторые места в квартетах – в 1/16 финала, где их соперниками становились команды, вылетевшие из Лиги чемпионов. Именно так Шахтер стал соперником Ренна. А уже в 1/8 финала Шахтер, как победитель этой пары, сыграет против одной из команд, занявшей первое место в группе Лиги Европы.

Потенциальные соперники Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы

Арсенал (Англия)

Бетис (Испания)

Реал Сосьедад (Испания)

Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)

Фейеноорд (Нидерланды)

Фенербахче (Турция)

Ференцварош (Венгрия)

Фрайбург (Германия)

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 24 февраля. Начало в 13:00 по киевскому времени.

Матчи 1/8 финала ЛЕ пройдут 9 и 16 марта.