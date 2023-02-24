Шахтер вышел в 1/8 финала Лиги Европы: кто потенциальные соперники и когда жеребьевка
Донецкий Шахтер сумел преодолеть 1/16 финала Лиги Европы Теперь команда сыграет в 1/8 финала.
В 1/16 финала Лиги Европы Шахтер сыграл против французского Ренна. В первом матче команда дома победила 2:1. А на выезде основное время закончилось со счетом 1:0. Поскольку по сумме двух матчей была ничья, командам пришлось играть дополнительное время. Там сначала Ренн забил гол, а на 119-й минуте защитник хозяев поля срезал мяч в свои ворота. Так что дело дошло до серии пенальти. И там три удара соперника отразил Трубин, который и принес победу "горнякам"
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Теперь команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы. И известно, кто их потенциальные соперники на этой стадии турнира.
В этом сезоне в Лиге Европы победители групп выходили сразу в 1/8 финала. Зато команды, занявшие вторые места в квартетах – в 1/16 финала, где их соперниками становились команды, вылетевшие из Лиги чемпионов. Именно так Шахтер стал соперником Ренна. А уже в 1/8 финала Шахтер, как победитель этой пары, сыграет против одной из команд, занявшей первое место в группе Лиги Европы.
Потенциальные соперники Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
- Арсенал (Англия)
- Бетис (Испания)
- Реал Сосьедад (Испания)
- Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)
- Фейеноорд (Нидерланды)
- Фенербахче (Турция)
- Ференцварош (Венгрия)
- Фрайбург (Германия)
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 24 февраля. Начало в 13:00 по киевскому времени.
Матчи 1/8 финала ЛЕ пройдут 9 и 16 марта.