Шахтер вынужденно уменьшил количество зрителей на матч Лиги чемпионов с Интером

Донецкий Шахтер уже во вторник, 28 сентября, сыграет первый домашний матч в Лиге чемпионов сезона-2021/2022. "Горняки" на столичном НСК "Олимпийский" примут миланский Интер.

НСК "Олимпийский" можно заполнить на 50%

Шахтер начал продажу билетов на матч с Интером еще в начале сентября. До недавнего времени стадионы в Украине можно было заполнять на 2/3 от общей вместимости.

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Однако 23 сентября в Украине изменились карантинные ограничения.

В связи с переходом Киева к "желтой" карантинной зоне, количество билетов, продаваемых на матч с Интером, будет ограничено до 50% от вместимости НСК "Олимпийский".

В Шахтере отметили, что в продаже еще есть билеты, однако желающим посетить матч следует поспешить.

Поединок между Шахтером и Интером начнется в 19:45. Команды встречались на групповом этапе прошлого сезона Лиги чемпионов и дважды сыграли вничью 0:0.