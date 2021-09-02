Шахтер 28 сентября примет Интер в Киеве на НСК "Олимпийский". Поединок начнется в 19:45.
Кстати Динамо начало продажу билетов на матчи Лиги чемпионов: где купить и какая цена
Продажа билетов на поединок состоится в 2 этапа:
- 1 этап стартовал 2 сентября. Купить билеты на игру с Интером могут владельцы абонементов сезона-2021/22;
- 2 этап начнется 6 сентября. Тогда билеты на матч Шахтер – Интер поступят в свободную продажу.
Стоимость билетов
Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен;
SkyUp Club: 800 гривен;
The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривен;
The Lounge (с пакетом гостеприимства): 5 000 гривен;
Sky Box: 13 000 – 15 000 гривен.
Приобрести билеты на матч Шахтер – Интер можно:
- онлайн на shakhtar.com (со 2 сентября);
- на сайтах-партнерах клуба (esport.in.ua, kudypity.in.ua, kontramarka.ua, ticketsbox.com, karabas.com, internet-bilet.ua, ticket.kiev.ua, tickethunt.net, bilet.privatbank.ua);
- в кассах НСК "Олимпийский" (с 6 сентября).