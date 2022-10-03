В выходные Шахтер разгромил Металлист в рамках матча 5-го тура УПЛ. Хет-трик на свой счет записал нападающий дончан Даниил Сикан.

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Перед игрой с харьковчанами Шахтер провел красивую акцию в поддержку бойцов из "Азовстали", освобожденных из плена 21 сентября. Игроки клуба вышли на матч в футболках с изображением Михаила Дианова.

Как стало известно, клуб взял на себя все расходы по лечению руки Героя Украины. Дончане договорились с одним из лучших специалистов Израиля по сделке.

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Впрочем, перед этим Михаилу нужно прибавить в весе. Во время защиты Мариуполя от кафиров боец потерял 25 кг. Известно, что Дианов является ярым поклонником Шахтера.

Боец получил тяжелые ранения руки и ноги во время защиты на "Азовстали". Ему на руку была наложена внешняя фиксация. Его снимок облетел весь мир – измученный и изможденный боец, но с улыбкой и символом победы.