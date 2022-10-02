"Горняки" отблагодарили свой фанат

Донецкий клуб неоднократно приятно удивлял акциями, призывающими Европу не забывать о войне в Украине. На футболках дончан перед стартовым свистком был изображен портрет вернувшегося из плена защитника "Азовстали" Михаила Дианова на фоне сине-желтого флага, пишет 24 канал.

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Также на футболке отпечатано: "Слава Украине". Именно Дианов является ярым болельщиком донецкого клуба. Поэтому "горняки" захотели вот таким щемящим жестом отблагодарить бойца за защиту страны и проявленную несокрушимость в российском плену.

Защитник Мариуполя пробыл в плену с раненой рукой и вернулся на родную землю только 21 сентября. Она не только не срослась, в ней не хватает четырех сантиметров кости. Дианова ждет длительное и сложное восстановление.



Шахтер поддержал защитников "Азовстали" / Фото донецкого клуба

Клуб из Донецка не только такими футболками отблагодарили защитников за их мужество. Подопечные Игоря Йовичевича разбили харьковский Металлист на поле соперника со счетом 1:6. Во втором матче подряд Даниил Сикан становится автором хет-трика.

Напомним, что нападающий забил три гола за молодежную сборную Украины в ответном матче отбора на Евро-2023 против Словакии. "Сине-желтые" пробились на чемпионат Европы.

К слову. Шахтер после пяти туров УПЛ имеет в своем активе 13 очков и лидирует в украинском первенстве.