"Нам повезло с нашими воинами"

Если бы не защитники на фронте и других горячих позициях, то никакого спорта и соревнований за границей для наших спортсменов не было бы. Поэтому каждую победу, медаль или участие уатлеты посвящают Украине, ее народу и военным, которые каждый день отдают жизнь за нашу свободу. 24 канал сделал подборку реакции украинских спортсменов на возвращение 215 Героев Украины из российского плена.

К теме Вся Украина не сдерживает слез радости: что известно о возвращении защитников "Азовстали" из плена

Отметим, что около полуночи 22 сентября появились первые фото уволенных командиров – защитников "Азовстали": Дениса Прокопенко, Сергея Волынского, Святослава Паламара, а также Дениса Шлега и Олега Хоменко. До конца войны наши герои будут восстанавливаться и находиться в Турции. К ним смогут приехать родные и близкие.

Оксана Ливач



Реакция Ливач / Скриншот со сторис борчини

Николай Матвиенко



Реакция Матвиенко / Скриншот со сторис футболиста

Наталья Морквич



Реакция Морквич / Скриншот со сторис парафехтовщицы

Андрей Пятов



Реакция Пятова / Скриншот со сторис футболиста

Екатерина Кривая



Реакция Кривой / Скриншот со сторис каратистки

Ольга Харлан



Реакция Харлан / Скриншот со сторис фехтовальщицы

Юлия Левченко



Реакция Левченко / Скриншот со сторис легкоатлетки

Ирина Геращенко



Реакция Геращенко / Скриншот со сторис легкоатлетки

Анжелика Терлюга



Реакция Терлюги / Скриншот со сторис каратистки

Виктория Ткачук



Реакция Ткачук / Скриншот со сторис легкоатлетки

Олег Верняев



Реакция Верняева / Скриншот со сторис гимнаста

Илья Забарный



Реакция Забарного / Скриншот со сторис футболиста

Марина Бех-Романчук



Реакция Бех-Романчук / Скриншот со сторис легкоатлетки