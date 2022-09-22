"Нам повезло с нашими воинами"
Если бы не защитники на фронте и других горячих позициях, то никакого спорта и соревнований за границей для наших спортсменов не было бы. Поэтому каждую победу, медаль или участие уатлеты посвящают Украине, ее народу и военным, которые каждый день отдают жизнь за нашу свободу. 24 канал сделал подборку реакции украинских спортсменов на возвращение 215 Героев Украины из российского плена.
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Отметим, что около полуночи 22 сентября появились первые фото уволенных командиров – защитников "Азовстали": Дениса Прокопенко, Сергея Волынского, Святослава Паламара, а также Дениса Шлега и Олега Хоменко. До конца войны наши герои будут восстанавливаться и находиться в Турции. К ним смогут приехать родные и близкие.
Оксана Ливач
Реакция Ливач / Скриншот со сторис борчини
Николай Матвиенко
Реакция Матвиенко / Скриншот со сторис футболиста
Наталья Морквич
Реакция Морквич / Скриншот со сторис парафехтовщицы
Андрей Пятов
Реакция Пятова / Скриншот со сторис футболиста
Екатерина Кривая
Реакция Кривой / Скриншот со сторис каратистки
Ольга Харлан
Реакция Харлан / Скриншот со сторис фехтовальщицы
Юлия Левченко
Реакция Левченко / Скриншот со сторис легкоатлетки
Ирина Геращенко
Реакция Геращенко / Скриншот со сторис легкоатлетки
Анжелика Терлюга
Реакция Терлюги / Скриншот со сторис каратистки
Виктория Ткачук
Реакция Ткачук / Скриншот со сторис легкоатлетки
Олег Верняев
Реакция Верняева / Скриншот со сторис гимнаста
Илья Забарный
Реакция Забарного / Скриншот со сторис футболиста
Марина Бех-Романчук
Реакция Бех-Романчук / Скриншот со сторис легкоатлетки