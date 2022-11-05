Сладкая пилюля после Лиги чемпионов: Шахтер дублем одолел Ингулец – видеообзор

Донецкий клуб потерял очки в прошлом туре УПЛ, а также оформил вылет из ЛЧ. Впрочем, ротационный состав Йовичевича принес команде победу над аутсайдером чемпионата.

Шахтер – Ингулец 3:0

Голы: Крыськив, 18, Сикан, 69 (пен.), Сикан, 90+4.

В чемпионате Украины по футболу в эти выходные проходят игры 11 тура УПЛ. В субботу одним из центральных поединков стало сражение Шахтера и Ингульца во Львове, пишет 24 канал.

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Команда Игоря Йовичевича на неделе завершила выступления в Лиге чемпионов. "Горняки" крупно уступили Лейпцигу (0:4) и продолжат свой евросезон в Лиге Европы.

Ингулец же пропускал прошлый тур. Клуб с Петрового должен был противостоять Движению, но львовяне попросили о переносе игры из-за участия в Юношеской Лиге УЕФА.

Спокойный триумф дублем

Йовичевич прибег к ротации в этой игре, почти полностью сменив атакующее звено. Вне основы остались Степаненко, Бондаренко, Мудрик и Петряк. Со старта появились, Очеретько, Назарина, Джурасек и Крыськив.

Последний и стал героем встречи. В середине первого тайма после подачи с фланга Траоре сбросил на Джурасека. Тот вместо удара отдал на Крыськива и Дмитрий пробил кипера гостей.

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Второй гол произошел уже в середине второго тайма. Тот же Крыськив заработал пенальти и его уверенно реализовал вышедший на замену Сикан. А под занавес игры Даниил оформил дубль с паса Крыськива и установил финальный результат.

Победа позволяет дончанам закрепиться на втором месте и подобраться к Днепру-1 на расстояние двух очков. В свою очередь, Ингулец остается без побед в зоне вылета, опережая лишь Черноморец на один балл. В следующем туре "горняки" сыграют с Вересом, тогда как Ингулец ждет встреча с Зарей.

Видеообзор матча Шахтер – Ингулец: