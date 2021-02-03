Донецкий Шахтер и Мариуполь провели спарринг на турецких сборах. Матч закончился вничью 2:2, а "горнякам" удалось сравнять счет во встрече лишь на 90-й минуте.

Источник: 24 канал

Тренерский штаб Шахтера решил провести сразу два спарринга в один день. "Горняки" договорились с Мариуполем. Азовская команда тоже проведет два матч за один день.

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Несмотря на то, что Мариуполь захватил инициативу в начале встречи, именно Шахтер вышел вперед уже на 4-й минуте матча. Коноплянка получил заброс от Мудрыка и попал в угол ворот.

Мариуполю удалось сравнять счет уже во втором тайме. После прострела Танковского забил Бондаренко. А потом и вышел вперед. Мампасси сбил Кулакова в штрафной, за что был назначен пенальти. Кащук его уверенно реализовал.

Спастись от поражения Шахтеру удалось на 90-й минуте. И снова благодаря усилиям Коноплянки. Только на этот раз он ассистировал. Отличился же Фернандо.

Уже в 16:00 Шахтер сыграет спарринг против Слована. В то же время Мариуполь померится силами с Ордабасы.