Похоже возвращению Ярмоленко: Шахтер ведет переговоры о камбэке в свой состав легенды клуба

Дмитрий Чигринский все-таки может вернуться в Украину. "Горнякам" нужны маститые защитники

Донецкий коллектив ведет переговоры с Дмитрием Чигринским. Бывший защитник Барселоны сможет подменить молодого травмированного центрбека "горняков".

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Команде нужен опыт

Шахтер последовал примеру киевского Динамо, которое вернуло в свой состав Андрея Ярмоленко, и также решил организовать камбек легенды своего клуба. Таким образом, донецкий коллектив начал вести переговоры со сверхопытным Дмитрием Чигринским. Такой кадровый ход – инициатива от Дарио Срны, который уже предварительно сконтактировал с 36-летним футболистом и более того получил согласие от Чигринского. Пока все упирается в договоренность с клубом Дмитрия Ионкисом, хотя ранее сообщалось, что греческий коллектив отпустил украинца свободным агентом еще в мае после вылета в низший дивизион.

Стоит отметить, что такой кадр, как Чигринский, сейчас очень нужен Шахтеру. Основной центральный защитник "горняков" Валерий Бондарь получил страшную травму, а именно перелом ключицы. Произошло это в стартовом матче УПЛ, в котором "кроты" возобладали над Металлистом 1925 (1:2). Донецкий коллектив также подписал контракт с еще одним молодым центрбеком Ставом Лемкиным Однако отмечается, что израильтянин пришел в команду на перспективу, а "горняки" находились в поисках опытного защитника, которого они нашли в лице Дмитрия Чигринского.

Опытный центральный защитник имеет множество вариантов продолжения карьеры. В частности, Чигринского приглашают коллективы из Греции, Кипра, Индонезии и Индии. Сам Дмитрий заявлял, что возвращаться в Украину он не готов, однако, скорее всего, его мнение изменилось.

Напомним, что Чигринский уже выступал за Шахтер с 2002 по 2015 годы с перерывом на сезон в Барселоне, которая выплатила "горнякам" 25 миллионов за центрального защитника. Дмитрий, который не смог закрепиться в каталонском коллективе, впоследствии вновь вернулся в донецкий коллектив, который теперь уже платил Барселоне за трансфер, а именно 15 миллионов евро. За время проведенный в состоянии "кротов" Чигринский успел отыграть в оранжево-черной футболке 189 матчей. Сейчас Transfermarkt оценивает опытного защитника в 200 тысяч евро.