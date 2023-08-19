В этот раз Шахтер решил сменить локацию домашних матчей. Поединки "горняков" в Лиге чемпионов пройдут на арене немецкого клуба Гамбург – "Фолькспаркштадион" (вместимость стадиона – 51 500 зрителей на международных матчах).

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Благодарность за возвращение Лиги чемпионов в Гамбург

К слову, в прошлом сезоне донецкий клуб принимал соперников на евроарене в польской Варшаве.

Пока команда Патрика ван Леувена еще не знает, с кем сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. Однако это не мешает немецким болельщикам и гостям Гамбурга устроить ажиотаж вокруг предстоящих поединков Шахтера в Лиге чемпионов.

Продажа билетов будет проходить в несколько этапов. Пока все желающие могут приобрести абонементы на все три домашние игры чемпиона Украины-2022/2023.

Обратите внимание! Купить пакет на все три игры Шахтера можно по ссылке. Стоимость пакетов Лиги чемпионов (для обладателей абонементов на 1-м этапе): Standard – 78, 93, 108, 126, 168, 198 евро и VIP-категории – 1071, 1413, 1440 евро.

По сообщению Шахтера, уже в первый день реализации билетов было продано 10 тысяч таких абонементов. Донецкий клуб поблагодарил всех за невероятную поддержку.

Похоже, дончане не прогадали в маркетинговом плане, что решили проводить свои домашние матчи еврокубков именно в Гамбурге, где местные болельщики уже соскучились по Лиге чемпионов.

Дончане смогут рассчитывать на мощную поддержку в домашних матчах.

Напомним, что Шахтер будет единственным представителем Украины в групповом раунде ЛЧ. Днепр-1 еще на первом этапе квалификации покинул этот еврокубковый турнир.

Важно! Приобретенные билеты появятся в личном кабинете после жеребьевки, которая состоится 31 августа в швейцарском Ньоне, где Шахтер узнает своих соперников по группе.