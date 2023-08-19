Цього разу Шахтар вирішив змінити локацію домашніх матчів. Поєдинки "гірників" у Лізі чемпіонів відбудуться на арені німецького клубу Гамбург – "Фолькспаркштадіон" (місткість стадіону – 51 500 глядачів на міжнародних матчах).
До теми Шахтар гратиме в Гамбурзі: скільки коштують квитки на Лігу чемпіонів та як їх придбати
Вдячність за повернення Ліги чемпіонів у Гамбург
До слова, у минулому сезоні донецький клуб приймав суперників на євроарені у польській Варшаві.
Наразі команда Патріка ван Леувена ще не знає, з ким зіграє у груповому раунді Ліги чемпіонів. Однак це не заваджає німецьким уболівальникам та гостям Гамбурга влаштувати ажіотаж навколо майбутніх поєдинків Шахтаря у Лізі чемпіонів.
Продаж квитків відбуватиметься у декілька етапів. Наразі усі охочі можуть придбати абонементи на всі три домашні гри чемпіона України-2022/2023.
За повідомленням Шахтаря, вже у перший день реалізації квитків було продано 10 тисяч таких абонементів. Донецький клуб подякував усім за неймовірну підтримку.
Схоже, що донеччани не прогадали у маркетинговому плані, що вирішили проводити свої домашні матчі єврокубків саме у Гамбурзі, де місцеві уболівальники вже скучили за Лігою чемпіонів.
Донеччани зможуть розраховувати на потужну підтримку у домашніх матчах.
Нагадаємо, що Шахтар буде єдиним представником від України у груповому раунді ЛЧ. Дніпро-1 ще у першому етапі кваліфікації покинув цей єврокубковий турнір.