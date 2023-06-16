Шахтер сыграет с самым титулованным клубом Нидерландов: первые соперники "горняков" на собрании

Определились первые соперники донецкого Шахтера на летнем собрании. "Горняки" взяли нидерландский вектор.

16 июля Шахтер сыграет против второлигового клуба из Нидерландов Дордрехта. Будущий соперник "горняков" отличился скромными достижениями в сезоне-2022/2023. Клуб занял лишь 18 место среди 20 команд, набрав лишь 35 баллов в 38 турах.

Читайте также "Горняки" пока молчат: хорватские СМИ подтвердили сенсационный уход Йовичевича из Шахтера

Первые спарринг-партнеры "горняков"

Еще один спарринг против нидерландского соперника дончане проведут 18 июля. Здесь чемпиона Украины-2022/2023 ждет именитый Аякс. "Гномы" заперли тройку лидеров Эредивизи. Аякс уступил только чемпиону Нидерландов Фейенорду и второму ПСВ.

Поединок Аякс – Шахтер может состояться на поле одного из любительских клубов Нидерландов. Пока между сторонами продолжаются переговоры.

Интересно, что неизвестно, кто будет готовить Шахтер к новому сезону. СМИ сообщали, что "горняки" попрощаются с Игорем Йовичевичем. Его место на тренерской скамье может занять нынешний наставник луганской Зари Патрик ван Леувен, который привел луганчан к бронзовым наградам УПЛ-2022/2023.

Также называли другие кандидатуры, которые выглядят не столь реалистично. Интересно, что тренер Зари за национальность – нидерландец. Может, спарринги с клубами этой страны это намек на возможный приход специалиста?

Напомним, что определился и первый соперник на собрании киевского Динамо. "Бело-синие" сыграют против бухарестского Динамо, ранее возглавлявший Мирча Луческу.