Украинский тренер Вячеслав Грозный рискует потерять место главного тренера карагандинского "Шахтера".

Клуб из Казахстана вскоре должен объявить об увольнении 63-летнего специалиста. Об этом сообщает KazFootball.

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Данное решение было принято из-за оптимизации бюджета. Сообщается, что о нем официально будет объявлено 16 июня. Также вместе с Грозным команду покинет его помощник Алексей Величко.

По неподтвержденной информации, новым главным тренером "Шахтера" станет 43-летний казахстанский специалист Константин Горовенко.

Карьера Вячеслава Грозного в "Шахтере"

Вячеслав Грозный возглавил "Шахтер" в конце декабря прошлого года, подписав контракт до конца 2020 года.

Под его руководством команда сыграла два матча в текущем розыгрыше казахстанской Премьер-лиги, сначала уступив "Тоболу" (1:3), а затем обыграла "Кайрат" с минимальным счетом – 1:0. После двух туров "Шахтер" располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.