Український тренер В'ячеслав Грозний ризикує втратити місце головного тренера карагандинського "Шахтаря".

Клуб із Казахстану незабаром повинен оголосити про звільнення 63-річного фахівця. Про це повідомляє KazFootball.

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Дане рішення було прийнято через оптимізацію бюджету. Повідомляється, що про нього офіційно буде оголошено 16 червня. Також разом з Грозним команду покине його асистент Олексій Величко.

За непідтвердженою інформацією, новим головним тренером "Шахтаря" стане 43-річний казахстанський фахівець Костянтин Горовенко.

Кар'єра В'ячеслава Грозного у "Шахтарі"

В'ячеслав Грозний очолив "Шахтар" у кінці грудня минулого року, підписавши контракт до кінця 2020 року.

Під його керівництвом команда зіграла два матчі в поточному розіграші казахстанської Прем'єр-ліги, спочатку поступившись "Тоболу" (1:3), а потім обіграла "Кайрат" з мінімальним рахунком – 1:0. Після двох турів "Шахтар" розташовується на восьмій сходинці в турнірній таблиці.