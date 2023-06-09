"Горняки" пока молчат: хорватские СМИ подтвердили сенсационный уход Йовичевича из Шахтера

Последние новости шокировали футбольное сообщество Украины. Вроде бы донецкий Шахтер указывает "на двери" Игорю Йовичевичу, который привел команду к самому сложному в истории чемпионству.

Инициатором такого увольнения является президент донецкого клуба Ринат Ахметов. Сам хорватский наставник узнал о своем увольнении из новостей, а команда взбешена такими действиями руководства клуба.

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Добавили интриги теме об уходе Йовичевича из Шахтера

Пока на официальном сайте Шахтера нет никакой информации, касающейся слухов об увольнении Йовичевича с должности главного наставника "горняков".

По данным Transfermarkt, Йовичевич до сих пор тренер донецкого клуба.

Параллельно же хорватские СМИ подтвердили, что Йовичевич больше возглавляет дончан. Такую информацию предоставило близкое к специалисту окружение. Йовичевич недавно выкладывал в своих соцсетях видео из Загреба, где его близкие и друзья организовали наставнику теплую встречу.

Интересно, почему такое решение принял обладатель донецкого клуба, если Йовичевич принял команду в такое сложное время и привел ее к чемпионству в УПЛ, выведя "горняков" в групповой раунд Лиги чемпионов на следующий сезон-2023/2024.

У хорватского специалиста еще есть год контракта с Шахтером, но, похоже, он недоработает его до конца (30 июня 2024-го года). Впоследствии стало известно, что Йовичевич вообще мог не поработать во главе "горняков". Ведь у него было предложение из Словакии после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Но хорват не изменил нашему футболу.

СМИ уже даже называют кандидатов, которые могут сменить на тренерском мостике Йовичевича. Среди главных претендентов на этот пост сватают даже нынешнего наставника луганской Зари Патрика ван Леувена.

В прессе называли имена главного тренера Фейенорда Арне Слота, а также Виченцо Итальяно и Дженнаро Гаттузо.

Игорь Йовичевич – хорватский тренер с украинским сердцем