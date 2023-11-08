Впечатляющий рекорд Шахтера: "горняки" в матче с Барселоной превзошли ПСЖ и Баварию

Забитый мяч нападающего Даниила Сикана принес сенсационную победу Шахтеру над испанской Барселоной. Для того чтобы организовать свою голевую атаку "горняки" выполнили рекордное количество пасов.

В матче 4-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер обыграл титулованную Барселону (1:0). Победный гол на 40-й минуте забил Данило Сикан, воспользовавшийся навесом Георгия Гочолейшвили

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Фантастический рекорд Шахтера

В ходе голевой атаки футболисты Шахтера установили рекорд в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Эксперты насчитали 27 передач, которые выполнили "горняки". Такой контроль мяча перед взятием ворот не удавался ни одной из команд участниц ЛЧ-2023/24.

Более того, это была самая длинная серия пасов перед взятием ворот Барселоны в истории выступлений в ЛЧ, начиная с 2003-2004 годов. До этого единственными командами, которым удавалось забить после двусмысленной серии пасов были Бавария и ПСЖ.

Следует отметить, что в голевой атаке Шахтера не было пассивности игроков Барсы. Они пытались играть в отборе, но им это не удалось.

Рекордная комбинация Шахтера с 27-ми пасов / twitter.com/lapausa_pod

Напомним, что после четырех сыгранных матчей Шахтер занимает третье место в группе Н, имея в активе 6 очков. Лидирует в группе Барселона, которая вместе с Порту набрала по 9 очков. Свой следующий матч в Лиге чемпионов команда Пушича сыграет 28 ноября против бельгийского Антверпена.