Голы Мудрика и Соломона с пенальти принесли Шахтеру победу над Тюркгюджю

Донецкий Шахтер обыграл немецкий Тюркгюджю в третьем контрольном матче на сборах в Австрии со счетом 2:1.

Шахтер – Тюркгюджю 2:1

Голы: Соломон, 43 (пен.), Мудрик, 85 – Слышкович, 80

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Такое название немецкого клуба объясняется тем, что команда основана в 1975 году по инициативе представителей турецкой диаспоры Мюнхена. Клуб выступает в третьей лиге чемпионата Германии.

Первый гол "горняков" в матче забил Манор Соломон перед перерывом, Тюркгюджю сумел отыграться в концовке встречи, но Шахтер снова вышел вперед благодаря точному удару Михаила Мудрика на 85-й минуте.