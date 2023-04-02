Черноморец – Шахтер 2:2

Голы: Путря, 7 (пен), Салюк, 40 – Крыськив, 1, Гочолейшвили, 18.

В чемпионате Украины подошел к завершению 19 тур УПЛ. В воскресенье были вынесены игры лидеров, в том числе Шахтера. Подопечные Йовичевича отправились в Одессу на игру с Черноморцем, пишет 24 канал.

По теме Хет-трик Довбика обеспечил результат: Днепр-1 разгромил команду Эдмара – видеообзор

"Горняки" уже вылетели из еврокубков, поэтому теперь могут сконцентрироваться на чемпионате. Победа в УПЛ с высокой долей вероятности обеспечит нашему чемпиону место в группе Лиги чемпионов.

Ударный первый тайм

В игре с Черноморцем дончане начали с места в карьер и открыли счет уже на первой минуте. Криськив отважился на выстрел с дальней дистанции и мяч залетел точно в "девятку" ворот Непогодова.

Шахтер на кураже помчался развивать свой успех, но довольно быстро получил пенальти в свои ворота. После подачи углового Назарина сыграл рукой. С отметки точно пробил Путря.

Черноморец дает отпор

Такой оживленный старт лишь прибавил азарта обеим командам, забившим еще раз до перерыва. Сначала в середине тайма голом-красавцем отличился Гиорги Гочолейшвили.

Зимний новичок Шахтера красивым финтом прошел оппонента и вошел в штрафную соперника, после чего эффектно и метко выстрелил в ближний угол ворот. Черноморец забил ответ всего за минуту, но гол Алефиренко отменили после VAR из-за офсайда.

Читайте также Безудержный Ванат и дебютный гол Рамиреса: киевляне уверенно обыграли Львов на выезде – видео

Однако одесситы не опустили руки и сравняли счет еще до перерыва. После углового Демченко выполнил сброс на Салюка и защитник в суматохе успел протолкнуть мяч в ворота.

Осечка Шахтера и возобновление чемпионской интриги

Во втором тайме Черноморец ожидающе успокоил игру, отойдя в оборону. Атаки Шахтера носили массовый характер, но серьезной опасности для ворот Непогодова было мало.

В то же время одесситы даже могли вырвать победу, когда Алефиренко вывели один на один с Трубиным на 78 минуте. Впрочем, кипер гостей отразил как первый удар Данила, так и добивание от него.

Стоит знать Чей футболист дороже – Шахтера или Динамо: Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ

Таким образом, Шахтер впервые с ноября теряет очки в УПЛ и обостряет интригу в борьбе за чемпионство. Днепр-1 теперь расположен в одном балле сзади. Более того, Заря тоже подобралась к дончанам

Расстояние – три очка, но луганчане сыграли на матч больше. Черноморец продолжает борьбу за выживание. Благодаря этой ничьей одесситы остаются на 11 месте, но зона переходных матчей всего в одном балле позади.

Видеообзор матча Черноморец – Шахтер: