Львов – Динамо 0:2

Голы: Ванат, 52, Рамирес, 88

Матч Львов – Динамо открывал программу второго игрового дня 19 тура чемпионата Украины. Накануне хозяева поля провели рокировку на тренерском мостике команды – Олега Дулуба заменил Анатолий Бессмертный. Поэтому "горожане" рассчитывали пополнить очковый багаж в матче против 4-й команды чемпионата, пишет 24 Канал.

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Форварды Динамо на высоте

В отчетном матче Мирча Луческу не смог рассчитывать на получившего трехматчевую дисквалификацию лидера команды Виталия Буяльского. Румынский специалист продолжает доверять молодежи, поэтому появление в старте Царенко и Дячука не удивило.

Динамовцы в течение матча владели инициативой. Хозяева отвечали контратаками, на острие которых оказывался Эсеол. Неторопливый темп матча больше устраивал львовян. Поэтому после перерыва Луческу внес коррективы в игру своих подопечных.

На 52-й минуте форвард Динамо Ванат воспользовался пасом Шепелева и мощно пробил мимо Рыбки. Этот гол стал 6-м в сезоне для 21-летнего нападающего. Получив преимущество, динамовцы продолжали доминировать на поле.

В конце поединка сработала замена Луческу. Вышедший на поле вместо Ваната венесуэлец Рамирес забил свой дебютный гол в нынешнем сезоне.

Видеообзор матча Львов – Динамо