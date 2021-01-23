Донецкий Шахтер сыграл второй матч на турецких сборах. Как и первая игра, эта тоже закончилась вничью.

Соперником Шахтера во втором матче был болгарский Лудогорец. Но обыграть соперника не удалось.

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К 58-й минуте Шахтер был впереди со счетом 2:0. Уже на 5-й минуте отличился Манор Соломон. А на 55-й минуте забил и Евгений Коноплянка, который вышел на замену после перерыва.

И Лудогорец сумел сравнять счет, дважды забив за две минуты матча. На 58-й минуте забил Икоко, а уже на 60-й минуте отличился Каули.

Матч так и закончился вничью 2:2. Это вторая игра на собрании для Шахтера. И во второй раз "горняки" играют вничью. В первом матче команда только в компенсированное арбитром время спаслась от поражения в матче с польским Лехом из Познани. Гол на 90 + 1 минуте забил Коваленко с пенальти.