Донецкий Шахтер провел первый матч в 2021 году. В товарищеской игре в Турции дончане расписали ничью с польским Лехом.

Шахтер – Лех Познань 1:1

Голы: Коваленко, 90+1 (п) – Мархвинский, 58

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В первом тайме команды не отличались забитыми голами, пишет 24 канал. Уже после перерыва польский клуб вышел вперед.

На 58-й минуте поединка отличился Филипп Мархвинский.

Донецкому Шахтеру удалось отыграться лишь в компенсированное ко второму тайму время. "Горняки" заработали право пробить пенальти.

Удар с отметки реализовал Виктор Коваленко, которого СМИ сватают в итальянскую Аталанту.

Известно, что Шахтер ждут еще три матча в рамках сборов в Турции. Дончане сыграют с:

Лудогорцем – 23 января

Марибором – 25 января

Силексом – 26 января

Первый официальный матч Шахтера состоится 13 февраля. В чемпионате Украины "горняки" сыграют с Колосом.