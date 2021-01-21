Коваленко вырвал ничью для Шахтера в первом матче 2021 года
Донецкий Шахтер провел первый матч в 2021 году. В товарищеской игре в Турции дончане расписали ничью с польским Лехом.
Шахтер – Лех Познань 1:1
Голы: Коваленко, 90+1 (п) – Мархвинский, 58
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В первом тайме команды не отличались забитыми голами, пишет 24 канал. Уже после перерыва польский клуб вышел вперед.
На 58-й минуте поединка отличился Филипп Мархвинский.
Донецкому Шахтеру удалось отыграться лишь в компенсированное ко второму тайму время. "Горняки" заработали право пробить пенальти.
Удар с отметки реализовал Виктор Коваленко, которого СМИ сватают в итальянскую Аталанту.
Известно, что Шахтер ждут еще три матча в рамках сборов в Турции. Дончане сыграют с:
- Лудогорцем – 23 января
- Марибором – 25 января
- Силексом – 26 января
Первый официальный матч Шахтера состоится 13 февраля. В чемпионате Украины "горняки" сыграют с Колосом.
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