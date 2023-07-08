Результативный старт ван Леувена: Шахтер выдал феерический матч против команды из Нидерландов

Дончане провели первый спарринг на летнем собрании под руководством нового тренера. Команда расписала результативную ничью с АЗ.

Неделю назад Шахтер объявил о назначении нового тренера. Вместо Игоря Йовичевича новым коучем стал Патрик ван Леувен, управлявший Зарей.

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"Горняки" уже начали предсезонный сбор в Нидерландах и отыграли первый товарищеский матч. Соперником стал АЗ Алкмаар, занявший четвертое место в Эредивизе.

Игра показалась очень результативной. Обе команды суммарно забили шесть голов, расписав ничью 3:3. В основе "горняков" вышли в основном игроки ротации, хотя среди них были и игроки сборной Зубков и Конопля.

Уже на 17-й минуте Александр забил первый гол под руководством Ван Леувена после ошибки кипера. Однако он только сравнял счет, ведь перед этим АЗ открыл счет.

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Видео гола Зубкова:

В начале второго тайма команды снова обменялись голами. В составе Шахтера забил Бондарь головой после подачи со штрафного. На этом клубы не остановились и забили по одному мячу.

Как забивал Бондарь:

Сначала ван Боммел вывел голландцев вперед, но ничью для украинцев вырвал Келси, реализовавший выход наедине. Таким образом ван Леувен начинает путь в Шахтере из мировой.

Келси сравнял счет:

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Следующий товарищеский матч дончане проведут 13 июля против греческого АЭКа. Также перед стартом УПЛ "горняки" сыграют с Дордрехтом (16 июля), Аяксом (19 июля) и Гентом (22 июля).