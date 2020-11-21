Донецкий "Шахтер" 21 ноября проведет матч 10 тура чемпионата Украины против "Александрии". Наставник "горняков" Луиш Каштру решил поберечь ключевых футболистов перед игрой в Лиге чемпионов против "Боруссии" М (25 ноября).

В заявку "Шахтера" на матч 10-го тура УПЛ против "Александрии" попали 20 футболистов. Об этом сообщает "Шахтер".

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Заявка "Шахтера"

Вратари: Пятов, Шевченко, Гриценко

Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат

Полузащитники: Степаненко, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Патрик, Вакула, Майкон, Судаков, Фернандо

Нападающие: Мораес, Дентиньо

Заявка «Шахтера» на сегодняшний матч с «Александрией».



Игра в Киеве начнется в 17:00. #ШахтерАлександрия



Следите за поединком онлайн в матч-центре: https://t.co/sqmBrTVI8e. pic.twitter.com/MLLsI2VhTH — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 21, 2020

Внимание. В заявке "Шахтера" не нашлось места Тайсону, Марлосу, Валерию Бондарю, Анатолию Трубину и Давиду Хочолаве. Большинство игроков являются ведущими в "Шахтере".

Отметим, что травмированы Виктор Корниенко, Исмаили и Евгений Коноплянка. Также игру из-за коронавируса пропустит Виктор Коваленко.

Поединок "Шахтер" – "Александрия" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 17:00. Уже в среду, 25 ноября, "Шахтер" сыграет в рамках 4 тура Лиги чемпионов против "Боруссии" М.