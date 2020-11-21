"Шахтер" сыграет против "Александрии" без ведущих футболистов
Донецкий "Шахтер" 21 ноября проведет матч 10 тура чемпионата Украины против "Александрии". Наставник "горняков" Луиш Каштру решил поберечь ключевых футболистов перед игрой в Лиге чемпионов против "Боруссии" М (25 ноября).
В заявку "Шахтера" на матч 10-го тура УПЛ против "Александрии" попали 20 футболистов. Об этом сообщает "Шахтер".
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Заявка "Шахтера"
Вратари: Пятов, Шевченко, Гриценко
Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат
Полузащитники: Степаненко, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Патрик, Вакула, Майкон, Судаков, Фернандо
Нападающие: Мораес, Дентиньо
Отметим, что травмированы Виктор Корниенко, Исмаили и Евгений Коноплянка. Также игру из-за коронавируса пропустит Виктор Коваленко.
Поединок "Шахтер" – "Александрия" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 17:00. Уже в среду, 25 ноября, "Шахтер" сыграет в рамках 4 тура Лиги чемпионов против "Боруссии" М.
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