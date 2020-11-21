В субботу, 21 ноября, "Шахтер" и "Александрия" сыграют матч УПЛ. Игра состоится без зрителей, поэтому посмотреть ее можно будет только по телевидению и онлайн.

Права на показ домашних матчей "Шахтера" принадлежат холдингу "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1/2/3". Матч "Шахтер" – "Александрия" решили показать на канале "Футбол 2".

К теме Есть ли шансы у "Александрии" добыть очки в матче против "Шахтера": прогноз

Матч "Шахтер" – "Александрия" начнется в 17:00. Начало трансляции на канале "Футбол 2" – в 16:55.

Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Александрия" можно на платформе Oll.tv.

Важно! Доступ к трансляции матчей УПЛ на этом сайте доступен по подписке. Самый дешевый абонемент обойдется в 109 гривен в месяц. Туда входят только каналы "Футбол 1/2/3", а также канал "Shakhtar TV". За 139 гривен в месяц можно оформить подписку xtra sport, куда входят также каналы Setanta и xsport. Кроме чисто спортивных подписок, можно оформить и xtra sport oll inclusive, где также доступны более 200 телеканалов и телесериалы. Она обойдется в 189 гривен в месяц. За 249 гривен ежемесячного платежа можно оформить ultra oll inclusive, который предполагает доступ к почти всему контенту Oll.tv.

Кроме Oll.tv трансляция каналов "Футбол 1/2/3" доступна для абонентов спутниковой платформы Xtra TV, а также абонентам "Воля-кабель", "Киевстар", Vodafone, "Укртелеком" и Vega. Однако доступы к трансляции там тоже платные.