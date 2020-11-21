Шахтер – Александрия: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
В субботу, 21 ноября, "Шахтер" и "Александрия" сыграют матч УПЛ. Игра состоится без зрителей, поэтому посмотреть ее можно будет только по телевидению и онлайн.
Права на показ домашних матчей "Шахтера" принадлежат холдингу "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1/2/3". Матч "Шахтер" – "Александрия" решили показать на канале "Футбол 2".
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Матч "Шахтер" – "Александрия" начнется в 17:00. Начало трансляции на канале "Футбол 2" – в 16:55.
Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Александрия" можно на платформе Oll.tv.
Кроме Oll.tv трансляция каналов "Футбол 1/2/3" доступна для абонентов спутниковой платформы Xtra TV, а также абонентам "Воля-кабель", "Киевстар", Vodafone, "Укртелеком" и Vega. Однако доступы к трансляции там тоже платные.
- "Шахтер" и "Александрия" сыграли в чемпионате друг против друга 22 игры. В 18-ти матчах победу одержали "горняки". "Александрия" лишь однажды праздновала победу. Еще три матча более сильного не определили.
- "Шахтер" пока занимает второе место в турнирной таблице. "Александрия" разместилась на седьмой строчке.
- После этого матча "Шахтер" ожидает игра в Лиге чемпионов. Дончане отправятся в Германию на игру против "Боруссии" из Менхенгладбаха. Этот матч запланирован на среду, 25 ноября.
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