Донецький "Шахтар" 21 листопада проведе матч 10 туру чемпіонату України проти "Олександрії". Наставник "гірників" Луїш Каштру вирішив поберегти ключових футболістів перед грою в Лізі чемпіонів проти "Боруссії" М (25 листопада).

У заявку "Шахтаря" на матч 10-го туру УПЛ проти "Олександрії" потрапили 20 футболістів. Про це інформує "Шахтар".

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Заявка "Шахтаря"

Воротарі: Пятов, Шевченко, Гриценко

Захисники: Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано, Вітао, Болбат

Півзахисники: Степаненко, Маркос Антоніо, Тете, Соломон, Патрік, Вакула, Майкон, Судаков, Фернандо

Нападники: Мораес, Дентіньо

Заявка «Шахтера» на сегодняшний матч с «Александрией».



Игра в Киеве начнется в 17:00. #ШахтерАлександрия



Следите за поединком онлайн в матч-центре: https://t.co/sqmBrTVI8e. pic.twitter.com/MLLsI2VhTH — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 21, 2020

До уваги. У заявці "Шахтаря" не знайшлося місця Тайсону, Марлосу, Валерію Бондарю, Анатолію Трубіну та Давиду Хочолаві. Більшість гравців є провідними у "Шахтарі".

Зазначимо, що травмовані Віктор Корнієнко, Ісмаїлі та Євген Коноплянка. Також гру через коронавірус пропустить Віктор Коваленко.

Поєдинок "Шахтар" – "Олександрія" відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 17:00. Уже в середу, 25 листопада, "Шахтар" зіграє у рамках 4 туру Ліги чемпіонів проти "Боруссії" М.