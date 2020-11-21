"Шахтар" зіграє проти "Олександрії" без провідних футболістів
Донецький "Шахтар" 21 листопада проведе матч 10 туру чемпіонату України проти "Олександрії". Наставник "гірників" Луїш Каштру вирішив поберегти ключових футболістів перед грою в Лізі чемпіонів проти "Боруссії" М (25 листопада).
У заявку "Шахтаря" на матч 10-го туру УПЛ проти "Олександрії" потрапили 20 футболістів. Про це інформує "Шахтар".
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Заявка "Шахтаря"
Воротарі: Пятов, Шевченко, Гриценко
Захисники: Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано, Вітао, Болбат
Півзахисники: Степаненко, Маркос Антоніо, Тете, Соломон, Патрік, Вакула, Майкон, Судаков, Фернандо
Нападники: Мораес, Дентіньо
Зазначимо, що травмовані Віктор Корнієнко, Ісмаїлі та Євген Коноплянка. Також гру через коронавірус пропустить Віктор Коваленко.
Поєдинок "Шахтар" – "Олександрія" відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 17:00. Уже в середу, 25 листопада, "Шахтар" зіграє у рамках 4 туру Ліги чемпіонів проти "Боруссії" М.
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