Президент Агробизнеса Олег Собуцкий рассказал, где состоится матч 1/4 финала Кубка Украины против Шахтера.

Клуб договорился с Шахтером о проведении кубкового матча в Киеве на стадионе имени Лобановского.

Смотрите также: Гонка жизни: что ждет Юлию Джиму на чемпионате мира по биатлону-2021

Сыграем в Киеве, потому что сейчас непредсказуемые погодные условия. Мы не рискуем, ведь раньше с Ингульцом были вопросы по подготовке поля. Мы предложили Шахтеру сыграть в Киеве, они с радостью согласились, потому что у них плотный график,

– поделился Собуцкий в комментарии.

К слову, матч 1/4 финала Кубка Украины между Агробизнесом и Шахтером запланирован на 3 марта, начало в 18:00.

Все пары 1/4 финала Кубка Украины: