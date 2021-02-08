Шахтер сыграет матч Кубка Украины на стадионе Лобановского
Президент Агробизнеса Олег Собуцкий рассказал, где состоится матч 1/4 финала Кубка Украины против Шахтера.
Источник:"Футбол news"
Клуб договорился с Шахтером о проведении кубкового матча в Киеве на стадионе имени Лобановского.
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Сыграем в Киеве, потому что сейчас непредсказуемые погодные условия. Мы не рискуем, ведь раньше с Ингульцом были вопросы по подготовке поля. Мы предложили Шахтеру сыграть в Киеве, они с радостью согласились, потому что у них плотный график,
– поделился Собуцкий в комментарии.
К слову, матч 1/4 финала Кубка Украины между Агробизнесом и Шахтером запланирован на 3 марта, начало в 18:00.
Все пары 1/4 финала Кубка Украины:
- Динамо – Колос
- Днепр-1 – Александрия
- Агробизнес – Шахтер
- Верес – Заря
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