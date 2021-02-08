Шахтар зіграє матч Кубка України на стадіоні Лобановського
Президент Агробізнеса Олег Собуцький розповів, де відбудеться матч 1/4 фіналу Кубка України проти Шахтаря.
Джерело:"Футбол news"
Клуб домовився з Шахтарем про проведення кубкового матчу в Києві на стадіоні імені Лобановського.
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Зіграємо в Києві, тому що зараз непередбачувані погодні умови. Ми не ризикуємо, адже раніше з Інгульцем були питання щодо підготовці поля. Ми запропонували Шахтарю зіграти в Києві, вони з радістю погодилися, тому що у них щільний графік,
– поділився Собуцький у коментарі.
До слова, матч 1/4 фіналу Кубка України між Агробізнесом та Шахтарем запланований на 3 березня, початок о 18:00.
Всі пари 1/4 фіналу Кубка України:
- Динамо – Колос
- Дніпро-1 – Олександрія
- Агробізнес – Шахтар
- Верес – Зоря
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