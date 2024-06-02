Победа Реала помогла: Шахтер сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов

Шахтер начнет свои выступления в Лиге чемпионов с группового этапа. Такую возможность "горняки" получили благодаря победе Реала.

1 июня состоялся финал Лиги чемпионов-2024, в котором Реал победил Боруссию Дортмунд. Это помогло Шахтеру начать турнир следующего сезона с группового этапа, а не квалификации, пишет 24 канал.

Читайте также Бенефис украинцев: Беседин и Макаренко отметились голами в чемпионате Казахстана

Триумф Реала облегчил жизнь Шахтеру

Осенью 2024 года "горняки" сыграют на этапе единой лиги турнира, где проведут 8 матчей с 8-ю разными соперниками. Будущие противники Шахтера вскоре определятся на жеребьевке.

Как Боруссия помогла Шахтеру

В отличие от "горняков", Динамо начнет выступления в Лиге чемпионов-2024/2025 с плей-офф.

В 2023 году Украина завершила на 14 месте в таблице коэффициентов УЕФА. То есть на сезон-2024/2025 ни одна из команд УПЛ не могла получить прямую путевку в групповой раунд, однако из-за изменения формата Лиги чемпионов появилась надежда для лидера – Шахтера.

"Горнякам" нужно было, чтобы победитель ЛЧ получил прямую путевку в турнир через свою лигу. Реал обеспечил себя такой возможностью, а вот с Боруссией Дортмунд было немного тяжелее. Однако Германия получила дополнительный слот и "шмели" обеспечили себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Боруссия Дортмунд завершила чемпионат Германии на 5 месте. Шахтеру же нужно было, чтобы "шмели" оказались именно в топ-4 по итогам чемпионата Германии или же проиграли финал Лиги чемпионов.

Боруссии Дортмунд было финансового выгоднее проиграть финал ЛЧ . Причиной этому является трансфер Джуда Беллингема, в контракте которого были прописаны дополнительные бонусы "шмелям" в случае победы Реалом Лиги чемпионов.

Квалификации Лиги чемпионов-2024/2025 будут проходить с 9 июля по 28 августа 2024 года, а основной турнир – с 17 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года.