Встреча с Мудриком: Шахтер сыграет благотворительный поединок с Челси в летнее межсезонье

Донецкая команда намерена провести два спарринга с командами АПЛ. Одной из них станет лондонский клуб, заплативший сумасшедшую сумму за вингера сборной Украины.

Зимой Шахтер совершил рекордную продажу в своей истории. Дончане заработали 70 миллионов евро на трансфере Михаила Мудрик в Челси. Еще до 30 миллионов "горняки" могут заработать в виде бонусов.

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Кроме того, руководство Шахтера договорилось с лондонцами о проведении товарищеского матча летом этого года. Этот пункт прописан в трансферном договоре. Игра будет носить благотворительный характер.

Все вырученные средства должны пойти на помощь пострадавшим от войны украинским клубам. Кроме того, Шахтер ведет переговоры о спарринге с еще одной командой из АПЛ, имя которой пока не разглашается.

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Отметим, что Михаил Мудрик пока не может сыграть в новой команде. Через четыре месяца в состоянии "пенсионеров" украинец провел 17 матчей, отличившись двумя результативными передачами.

Напомним, что Челси только в третий раз с 2003 года не вышло в Лигу чемпионов. Лондонцы провалили сезон, заняв лишь 12 место в АПЛ и вылетев в 1/4 финала ЛЧ. Шахтер вышел в группу главного турнира Европы, став чемпионом Украины.