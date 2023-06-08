Взимку Шахтар здійснив рекордний продаж у своїй історії. Донеччани заробили 70 мільйонів євро на трансфері Михайла Мудрик в Челсі. Ще до 30 мільйонів "гірники" можуть заробити у вигляді бонусів.

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Окрім цього, керівництво Шахтаря домовилось із лондонцями про проведення товариського матча влітку цього року. Цей пункт був прописаний у трансферному договорі. Гра носитиме благодійний характер.

Всі виручені кошти мають піти на допомогу українським клубам, які постраждали від війни. Окрім цього, Шахтар веде перемовини про спаринг із ще одною командою з АПЛ, ім'я якої поки не розголошується.

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Відзначимо, що Михайло Мудрик поки не може заграти в новій команді. За чотири місяці у стані "пенсіонерів" українець провів 17 матчів, відзначившись двома результативними передачами.

Нагадаємо, що Челсі лише втретє з 2003 року не вийшло в Лігу чемпіонів. Лондонці провалили сезон, посівши лише 12 місце в АПЛ та вилетівши в 1/4 фіналу ЛЧ. Натомість Шахтар вийшов у групу головного турніру Європи, ставши чемпіоном України.