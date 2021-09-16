Шахтер стал лучшим клубом Лиги чемпионов по двум показателям после поражения от Шерифа

Донецкий Шахтер 15 сентября проиграл Шерифу (2:0) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Даже после этого "горняки" возглавили два рейтинга по показателям после первого тура турнира.

Шахтер лучше Челси или Ювентуса

Донецкий Шахтер неожиданно уступил сенсации Лиги чемпионов Шерифу. Украинский наставник Юрий Вернидуб стал настоящим джокером молдавского клуба.

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Даже несмотря на поражение "горняки" стали лучшей командой по владению мячом. Подопечные Роберто Де Дзерби переплюнули по этому показателю известные клубы – Челси, ПСЖ и Ювентус. Показатель контроля мяча футболистами команды из Донецка составил 69%. Другой украинский гранд Динамо занимает в этом списке аж 31-е место (32%), а обидчик дончан в первом матче группы Лиги чемпионов Шериф идет на 32-й позиции (31%).

Также донецкий клуб разделил первое место с Ливерпулем по количеству входов в штрафную соперника. У обоих по 27. На пять входов меньше у лондонского Челси. Зато этот показатель киевского Динамо составил всего 10.

По отбору мяча "горняки" после первого тура идут на 32-м месте – 20 отборов. А вот команда Мирчи Луческу расположилась на высокой второй позиции – 51 отбор.

По количеству подборов киевляне идут вторыми (70), уступая лишь турецкому Бешикташу. А Шахтер – четвертый.

В рейтинге лучших команд первого тура по количеству перехватов Динамо занимает 19 место (43), а Шахтер – 32-я ступень (30 перехватов).

Следующий матч Шахтер сыграет в Лиге чемпионов дома против Интера (28 сентября).