Донецкий "Шахтер" несколько меняет вектор развития клуба. Теперь в составе "горняков" происходит перезагрузка, поэтому тренерский штаб будет больше доверять молодым футболистам.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился планами клуба в интервью для Shakhtar News. По его словам, в клубе происходит своего рода перезагрузка, цитирует официальный сайт "горняков".

Читайте также: "Шахтер" заключил контракт с НСК "Олимпийский": детали соглашения

Будущее клуба в руках молодых игроков

Палкин заявил, что чем больше тренерский штаб будет пропускать в главную команду молодых игроков, тем быстрее они смогут адаптироваться, развиваться в качестве футболистов и принести нужный результат дончанам.

Гендиректора подчеркнул, что будущее "Шахтера" будет за Тете, Фернандо, Маркосом Антонио, Коваленко и Корниенко. За шансы они отблагодарят клуб своим уровнем игры, который будут демонстрировать.

Палкин отметил игру полузащитника Корниенко, который полностью оправдывает все ожидания. Он считает, что игрока ждет большое будущее в составе "горняков".

Также тренерский штаб внимательно следит за действиями юного Богдана Вьюнника. Палкин считает, что в ближайшее время главный наставник дончан Каштру пригласит футболиста в первую команду.

После четырех туров "Шахтер" занимает третье место. "Горняки" не слишком удачно начали сезон – две победы и такое же количество ничей. В их активе 8 набранных пунктов. Дончане уступают только киевскому "Динамо", которое возглавляет таблицу, а также полтавской "Ворскле", у которой 10 очков.

