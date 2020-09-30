"Шахтер" на стадии перезагрузки – клуб меняет вектор развития: ответ гендиректора
Донецкий "Шахтер" несколько меняет вектор развития клуба. Теперь в составе "горняков" происходит перезагрузка, поэтому тренерский штаб будет больше доверять молодым футболистам.
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился планами клуба в интервью для Shakhtar News. По его словам, в клубе происходит своего рода перезагрузка, цитирует официальный сайт "горняков".
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Будущее клуба в руках молодых игроков
Палкин заявил, что чем больше тренерский штаб будет пропускать в главную команду молодых игроков, тем быстрее они смогут адаптироваться, развиваться в качестве футболистов и принести нужный результат дончанам.
Гендиректора подчеркнул, что будущее "Шахтера" будет за Тете, Фернандо, Маркосом Антонио, Коваленко и Корниенко. За шансы они отблагодарят клуб своим уровнем игры, который будут демонстрировать.
Палкин отметил игру полузащитника Корниенко, который полностью оправдывает все ожидания. Он считает, что игрока ждет большое будущее в составе "горняков".
Также тренерский штаб внимательно следит за действиями юного Богдана Вьюнника. Палкин считает, что в ближайшее время главный наставник дончан Каштру пригласит футболиста в первую команду.