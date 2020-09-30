Донецький "Шахтар" дещо змінює вектор розвитку клубу. Тепер у складі "гірників" відбувається перезавантаження, тому тренерський штаб буде більше довіряти молодим футболістам.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін поділився планами клубу у інтерв'ю для Shakhtar News. За його словами, у клубі відбувається свого роду перезавантаження, цитує офіційний сайт "гірників".

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Майбутнє клубу у руках молодих гравцях

Палкін заявив, що чим більше тренерський штаб підпускатиме в головну команду молодих гравців, тим швидше вони зможуть адаптуватись, розвиватись у якості футболіста та принести потрібний результат донеччанам.

Гендиректора підкреслив, що майбутнє "Шахтаря" буде за Тете, Фернандо, Маркосом Антоніо, Коваленком та Корнієнком. За шанси вони віддячать клубу своїм рівнем гри, який будуть демонструвати.

Палкін відзначив гру півзахисника Корнієнка, який повністю виправдовує всі очікування. Він вважає, що на гравця чекає велике майбутнє у складі "гірників".

Також тренерський штаб уважно стежить за діями юного Богдана В'юнника. Палкін вважає, що найближчим часом головний наставник донеччан Каштру запросить футболіста у першу команду.